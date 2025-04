Słodka i drapieżna jednocześnie, często jest brana za przykład ciekawego stylu ulicznego... Drew Barrymore - aktorka, producentka i reżyserka jest znana ze swej dziecięcej urody oraz ciała pełnego krągłości! Jeśli również posiadasz rozmiar 38 plus, zobacz jak nosić się modnie i seksownie.

Aktorka potrafi olśniewać niezwykłymi kreacjami na czerwonymi dywanie, jednak na co dzień wybiera młodzieżowe odrobinę grungowe oraz rockowe stylizacje. Niemal na każdą składa się ciekawa biżuteria na styl indiański, co jest intrygującym połączeniem. Kolczyki pióra, naszyjniki łańcuchy oraz okulary awiatory - to ulubione dodatki uzupełniające każda stylizację. Jeśli lubisz swobodny styl i ciekawe połączenia, pozornie niepasujących elementów, podejrzyj styl Drew Barrymore.

Krata i kapelusz

Koszula - LTB, Spodnie - Camaieu, Koszulka - LTB, Buty - Aldo, Kapelusz - Nixon, Torebka - Reserved

Pierwsza stylizacje jest banalnie prosta i genialna w swoim zestawieniu kolorystycznym, Ciemny błękit doskonale czuje się w towarzystwie czerwieni jaką Aktorka ma na koszuli oraz ustach. Do tego stateczna szara koszulka włożona w spodnie oraz obowiązkowy kapelusz nadający rockowego stylu. My uzupełniamy całość o botki na średniej koturnie oraz torebkę idealnie pasująca do zestawu. Jeśli chcesz nadać ostatecznego looku temu zestawowi nie zapomnij o rozpuszczonych włosach oraz makijażu w stylu Drew.

Z kardiganem

Szalik - Orsay, Koszulka - Top Secret, Spodnie - LTB, Buty - Kazar, Torebka - Mango, Sweterek - Top Secret

Kolejna stylizacja jest również w stylu rockowym - wąskie spodnie zostały zestawione z granatowym t-shirtem oraz szarym sweterkiem. Do nich Drew założyła kontrastujące z chłodnymi barwami, brązowe botki. Dla uzupełnienia stylizacji warto postawić na szal lub obszerny naszyjnik oraz objętościowe kolczyki. Jeśli chcesz jeszcze bardziej upodobnić się do aktorki, postaw na zadziorną fryzurę oraz okulary typu awiatorki.

Rockowy glam

Bluzka - Jackpot, Spodnie - Top Secret, Torebka - Solar, Buty - DeeZee, Marynarka - Camaieu, Kolczyki - River Island

Ostatnia stylizacja została stworzona na wyjścia z przyjaciółmi lub imprezy. Wąskie rurki zostały zestawione z wysokimi drapieżnymi szpilkami oraz beżową bluzką z subtelnym prześwitem. Do tego połyskująca brokatowa marynarka w stylu prawdziwej gwiazdy oraz zjawiskowe kolczyki z piórami! Dla uzupełnienia tej stylizacji, postaw na rockowy makijaż oraz subtelne rozmierzwione loki. Dla bardziej wymagających proponujemy dołożyć jeszcze sporą ilość złotej biżuterii - bransolet, naszyjników oraz pierścionków.

