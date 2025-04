Basia Kurdej - Szatan pojawiła się na wczorajszej premierze sequela filmu "Wkręceni". Gwiazda znanej serii reklam telefonii komórkowej wygląda coraz lepiej. Jak widać zajął się nią dobry stylista, bo jej ostatni look okazał się lepszy od tego, który zaprezentowały: Anna Mucha, Małgorzata Socha, czy Natalia Siwiec.

Styl Barbary Kurdej - Szatan

Aktorka miała na sobie piękną kreację do ziemi. Czarna wąska spódnica z rozkloszowaniem i ekstrawagancka góra z aplikacją na plecach wyglądały pięknie. Trzeba przyznać, że gwiazda wyglądała w tym zestawie jak prawdziwa gwiazda. A my nie moglibyśmy się jej powstydzić nawet w Hollywood.

A co do stylizacji innych? Anna Mucha przegrała z Basią, bo jej suknia wieczorowa nie robiła takiego wrażenia. Natalia Siwiec wyglądała świetnie, ale jej czarno-biały look nas aż tak nie zachwycił. To samo tyczy się Małgorzaty Sochy. Aktorka w metalicznym komplecie prezentowała się pięknie, ale nie lepiej niż Kurdej - Szatan. Nie uważacie?