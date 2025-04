Anna Dello Russo skończyła w tym roku 52 lata i wciąż nie zwalnia tempa, ani nie zmienia swojego stylu. Kocha krzykliwe stylizacje i najświeższe nowinki modowe niemalże wprost z pracowni największych domów mody. Gwiazda, która nie odpuszcza najważniejszych wydarzeń modowych w branży od lat związana jest w japońskim Vogue, a jakiś czas temu zaprojektowała nawet własną kolekcję akcesoriów dla H&M.

Reklama



Stylowa gwiazda w mocnych kolorach

Anna Dello Russo sama siebie określa jako "fashionistkę", my możemy pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest najbarwniejszą fashionistką na świecie. Wartość jej garderoby jest niemal bezcenna, ona sama pogubiła się w ilości designerskich rzeczy, które posiada. A ma tego niemało. Anna Dello Russo, która na co dzień mieszka w Mediolanie uwielbia ekstrawagancję. I choć wielu zarzuca jej kiczowatość, my uważamy, że jest fantastyczna. A wy?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Gwiazdy podczas rozdania Złotych Lwów

Magdalena Boczarska w pomarańczu

Gwiazdy na festiwalu filmowym w Gdyni

Zajrzyjcie do galerii ze stylizacjami Anny Dello Russo: