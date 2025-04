Najlepiej ubrana Brytyjka mijającego roku wyznacza nowe trendy. Alexa Chung - modelka, prezenterka oraz muza projektantów ponownie została wybrana godną inspiracją stylistyczną. Wygrała z samą Kate Middleton!

Po raz kolejny Alexa Chang została ikoną stylu w Wielkiej Brytanii! Jej styl krąży w około najnowszych trendów z wybiegów oraz dziewczęcości. Modelka ceni sobie młodzieżowe motywy oraz ciekawe, lecz stateczne połączenia odmiennych trendów. Alexa często prezentuje bardzo dziewczęce sukienki, łącząc je z mocniejszymi dodatkami. Również makijaże i fryzury są bardzo delikatne i subtelne. Zobacz, więc jak wyglądać subtelnie, a jednocześnie bardzo trendy.

Czerowna sukienka

Sukienka - Simple, Buty - New Look, Bransoletka - H&M, Naszyjnik - Stefanel, Torebka - Fleq.pl

Pierwsza stylizacja to doskonała propozycja nie tylko na karnawałowe szaleństwo, ale również świąteczne spotkanie. Czerwona sukienka z długimi, dopasowanymi rękawami, zestawiona z prostą kopertówką oraz masywnym naszyjnikiem wygląda bardzo glam-rockowo. Alexa postawiła na wysokie buty, które w tym zestawie są obowiązkowe. Możesz wybrać botki na koturnie - zdecydowanie lepsze na taneczna noc. A dla uzupełnienia looku, pamiętać o mocniejszym makijażu oczu.

Biały kołnierzyk

Sukienka - Pożyczara, Koszula - Solar, Buty - Fleq.pl, Torebka - Venezia

Kolejna stylizacja należy do uroczego, a zarazem niegrzecznego motywu uczennicy - bardzo popularnego w modzie ulicznej. Zapewne ma to sporo wspólnego z stylizacja Alexy, która zdecydowała się na nią już dwa lata temu! Prosta czarna sukienka oraz koszula z białym kołnierzykiem nadają się doskonale nie tylko na rodzinne spotkanie, ale również randkę. Obecnie styliści proponują, by wracać do zapomnianych kołnierzyków. Wiele domów mody stworzyło osobne wersje, które są noszone zamiast tradycyjnych naszyjników.

Dziewczęca sukienka

Sukienka - H&M, Kokrada - Stereo, Buty - UN, torebka - H&M

Ostatnia stylizacja jest bardzo klarowna i dziewczęca. Biała baza sukienki może zostać połączona z jasnym żakiecikiem, bądź marynarką. Głównym elementem jest kokarda, która w tym zestawie pełni rolę muszki. Całość odnosi się do trendów śnieżynki - jednego z najpiękniejszych w nadchodzącym roku 2012. Jeśli chcecie uzupełnić look, pamiętajcie o jasnych dodatkach. Najlepiej srebrzystych bądź perłowych. Taka stylizacja jest doskonałym rozwiązaniem dla bardzo szczupłych dziewczyn, które chcą wyglądać bardziej kobieco, a jednocześnie uroczo.

