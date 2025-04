W nadal królują wyprzedaże! Szaleństwo związane z zakupami w promocyjnych cenach potrwa jeszcze kilka tygodni. Jednak my jesteśmy bardzo niecierpliwe i już wypatrujemy pierwszych oznak zbliżającej się wiosny. Bardzo nas cieszy, że w popularnych sklepach sieciowych już zaczynają pojawiać się kolekcje na nowy sezon.

Styczniowe nowości z sieciówek

W tym miesiącu zachwyciła nasz koronkowa sukienka z H&M. Będzie idealna na karnawałowe imprezy, a latem doskonale sprawdzi się na co dzień. Wystarczy, że założymy do niej eleganckie, płaskie sandałki, a na ramię zarzucimy małą torebkę na długim pasku.

Spodobała się nam również kurtka dżinsowa zdobiona kolorowymi naszywkami - to one będą hitem sezonu wiosna 2016. Naszej uwadze nie mogła umknąć aksamitna marynarka z Mango. Jej klasyczny krój, w połączeniu z ekstrawaganckim materiałem tworzy ponadczasowy ciuch, który będziecie nosiły przez wiele sezonów.

Oczywiście nie zapomniałyśmy również o naszej ukochanej klasyce. W tym miesiącu do grona naszych ulubieńców dołączył czerwony, klasyczny płaszcz i minimalistyczny szary sweter. To elementy garderoby, które będą pasowały do wielu stylizacji.

