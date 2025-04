W styczniu już myślę o nadchodzącej wiośnie. W końcu w sklepach znajdujemy mnóstwo sezonowych nowości, które tylko czekają na chwilkę lepszej pogody. W comiesięcznym top 10 znalazło się również miejsce na kilka rzeczy z wyprzedaży. Zaczynamy.

Reklama

Modowe top 10 - wybór redaktor Mody

Do styczniowego zestawienia trafiły boskie kozaki z najnowszej kolekcji Loft37. Wysokie, zamszowe buty doskonale sprawdzą się do pierwszych stylizacji z gołymi nogami. A te świetnie pasować będą do lekkiej narzutki od polskiej marki Just Paul. Pastele i zgniła zieleń pięknie ze sobą zagrają. Idąc tym tropem znalazłam pikowaną torebkę z Wittchen, która aktualnie jest na wyprzedaży. Do niej doczepiłabym brelok z wiosennej kolekcji Tous. Zabawny gadżet w tym stylu pięknie dopełni całości.

Na Halens.pl znalazłam tunikę w kolorze czarnym, która teraz dobrze wyglądać będzie do spodni a w cieplejszych miesiącach do spódnicy czy szortów. Do 10-tki załapał się również boski zegarek na złotej bransolecie od włoskiego brandu Pepe Jeans. Będzie wyglądał doskonale zarówno solo jak i w zestawie z inną biżuterią.

A żeby polskich marek w moim styczniowym zestawieniu było mało, dołączyłam również białą bluzkę marki The Odder Side. Sztampowy model z głębokim dekoltem można nosić na wiele sposobów. Do koronkowego body z wycięciem z przodu lub by seksownie odsłonić plecy.

Reklama

A to ciekawe - sprawdź nasze hity:



Ranking najsłynniejszych butów świata 5 modeli torebek, które nigdy nie wyjdą z mody 6 pomysłów na szeroki pasek - modna zima