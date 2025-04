Igrzyska Olimpijskie to zawsze wielkie emocje. W końcu sportowe reprezentacje z całego świata walczą o zwycięstwo nie tylko dla siebie, ale i dla swojego kraju. Ponad wszelkimi podziałami, w duchu zasady fair play.

Stroje sportowców na Igrzyskach w Rio

Nasze sportsmenki i sportowcy już polecieli do Rio de Janeiro gdzie do 21 sierpnia będą godnie reprezentować nie tylko Polskę, ale i tak naprawdę każdego z nas. Życzymy im najlepiej, wierzymy w nich i trzymamy mocno kciuki. Ciekawi nas niezmiernie jak wypadną na tle innych krajów. Możemy jedynie mieć nadzieję, że jak najlepiej a póki co możemy sprawdzić jak zaprezentują się chociażby na otwarciu Igrzysk w Rio.

Niedawno pisałyśmy o olimpijskich strojach naszych sportsmenek, które są niebanalne i wyjątkowo w brazylijskim stylu. Polska marka 4F po raz kolejny stworzyła kolekcję dla naszych olimpijczyków. Według nas projekt jest ciekawy, ale jak wypada na tle innych? Konkurencja jest ogromna!

Jak zaprezetują się olimpijczycy z innych krajów?

Brytyjska reprezentacja pojawi się w Rio w strojach zaprojektowanych przez Stellę McCartney dla adidas, zaś francuska po raz kolejny stawia na design zdolnego Portugalczyka Felipe Oliveiry Baptisty, który jest dyrektorem kreatywnym Lacoste.

Jednak to nie koniec! Kubańska drużyna zaprezentuje się na gali otwarcia w strojach stworzonych przez Christiana Louboutina. Włosi w stylowych kompletach od Emporio Armaniego a Kandyjczycy w boskich strojach Dsquared2.

Słynna TEAM USA zaprezentuje się w strojach Ralpha Laurena a drużyna Szwedzka pojawi się w ciuchach... cóż za niespodzianka - H&M. Ciekawostką jest również, że stroje Australijczyków zaprojektowane przez markę Sportscraft nawiązują designem do uniformów olimpijskich drużyny z 1924 roku. Piękne nawiązanie do korzeni.

Wiele reprezentacji sponsorowanych jest również przez znane marki takie jak: Nike, adidas czy Reebok. Nawet nasz brand 4F ubiera nie tylko polskich reprezentantów, ale również m.in. Serbskich. Zatem jak uważacie, jak nasza reprezentacja wypada na tle innych? Czy klasyka pokona nowoczesność? A może wy inaczej wyobrażalibyście sobie naszych sportowców? Czekamy na wasze komentarze!