Zobaczcie najmodniejsze stroje karnawałowe dla dzieci, idealne na bal w przedszkolu lub szkole.

Spiderman 79,90 zł - H&M, wróżka 59,95 - Tchibo, My little Pony 127,90 - Partybox / kolaż: Polki.pl



Zaraz po świętach Bożego Narodzenia i Sylwestrze żłobki, przedszkola i szkoły organizują bale karnawałowe dla dzieci. Rodzice dwoją się i troją, by spełnić pragnienia swoich pociech i przygotować im stroje o jakich marzą. Ci najbardziej uzdolnieni sami szyją maluchom kostiumy, większość jednak zdaje się na ofertę wypożyczalni i sklepów. Gdzie kupić ładny i niedrogi strój? Największy wybór strojów jest oczywiście w internecie, ale całkiem ciekawą ofertę ma H&M, Tesco, Pepco i Tchibo. Jakie kostiumy są teraz najbardziej pożądane? Zobaczcie!

Dla dziewczynek

Wśród strojów dla dziewczynek dominują kostiumy bajkowe. Co ciekawe - królewny nie są już tak modne - zdominowały je baletnice i wróżki (szczególnie Winx)! Bardzo modne są także stroje My little pony, Monster High, Violetty, Księżniczki Zosi i Angry Birds.

Pinkie Pie 166,89 zł - Partybox, Abgry Bird 189,89 sł - Partybox, kotek 18 zł - F&F, Rainbow Dash 127 - Partybox, baletnica 59,90 zł - H&M / kolaż: Polki.pl



Dla chłopców

zentai 101 zł - Partybox, Batman 165,89 - Partybox, szkielet 105,89 - Partybox, Spongebob 123 zł - Partybox, Spiderman 79,90 - H&M / kolaż: Polki.pl

Kowboj, Zorro - odeszli już do lamusa. Obecnie królują fikcyjni bohaterowie filmów akcji - Batman lub Spiderman. Popularni są także, znani z kreskówek Jake z Piratów z Nibylandii oraz Spongebob. Hitem są zaś fluorescencyjne szkielety oraz obcisłe, pokrywające całe ciało wraz z twarzą stroje zentai, wywodzące się z kultury japońskiej.

