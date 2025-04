Stroje kąpielowe z fotonadrukami i innego rodzaju grafikami to wielki hit. Specjalnie dla młodszych czytelniczek, lub tych, które uwielbiają najnowsze trendy proponujemy ponad 20 modeli kostiumów, które zrobią furorę na każdej plaży. Zabawne zdjęcia, symbole i kolaże to trend w ulicznym duchu, który jest na topie od kilku lat.



Stroje kąpielowe z fotonadrukami

Wybrałyśmy dla was stroje kąpielowe z szałowymi nadrukami kotków, piesków, ale również innych zwierząt, postaci i nawet...jedzenia. Zajrzałyśmy do znanych sieciówek, sklepów internetowych, a nawet do szaf polskich marek. Inwencja twórcza w tym sezonie nie zna granic. A do tego wzory korygują niedoskonałości, czego na plaży potrzebujemy wyjątkowo.

Zajrzyjcie do galerii ze strojami z modnymi nadrukami: