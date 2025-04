Chyba możemy zaryzykować i powiedzieć, że chyba już każda z was pełną parą przygotowuje się do lata. Ale czy macie już strój kąpielowy, który podkreśla wszystkie atuty waszej sylwetki i jest zgody z najnowszymi trendami? Nie? Więc mamy coś właśnie dla was!

Stroje kąpielowe Reserved

Kostiumy od Reserved na sezon lato 2015 zachwycają bogactwem form i kolorów. Wśród wielu modnych inspiracji, których użyli projektanci, przeplatają się lata 70 i 90.

Dominują klasyczne i niezawodne fasony dwuczęściowe, ale nie zabrakło też kostiumów o kroju zaczerpniętym ze strojów kąpielowych sportowców. W kolekcji dominują głównie gładkie modele.Jednak projektanci marki nie zapomnieli o ciekawych deseniach m.in. nadrukach przedstawiających egzotyczne scenerie.

Ta popularna sieciówka nie zapomniała o letnich dodatkach, które doskonale sprawdzą się podczas wakacyjnych wyjazdów. Znajdziecie wśród nich m.in. gumowe klapki, japonki, okulary przeciwsłoneczne oraz torby plażowe.

