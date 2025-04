Stroje kąpielowe push up to zbawienie dla tych, które narzekają na swoje piersi. Kobiety z niewielkim biustem w ten sposób powiększą je, a te z dużym - nadadzą im odpowiedni kształt. Całe szczęście push up nie oznacza ogromnych miseczek wypełnionych wkładką, teraz biustonosze unoszące biust wyglądają bardzo dyskretnie.

Stroje kąpielowe push up dla wszystkich!

Kostiumy z wypełnieniem to nie tylko bikini, ale również kostiumy jednoczęściowe. Uformowane odpowiednio miseczki ukryte są niekiedy pod warstwą materiału, co sprawia, że piersi wyglądają w nich bardzo naturalnie. Niestety dobre stroje z dobrze skrojonymi miseczkami to niekiedy duży wydatek. Jednak, czego się nie robi by na plaży wyglądać bosko!

