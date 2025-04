Tegoroczne tendencje projektanci marki Opera zinterpretowali we właściwy dla siebie sposób – jest szykownie i stylowo. Wciąż modny styl etno pojawia się w bardzo eleganckiej odsłonie. Modele intrygują oryginalnymi wycięciami, ciekawymi dodatkami i pięknymi ozdobami. W kolekcji znajdziemy również szalenie modne w tym sezonie grochy, kwiaty i azteckie printy. Dla miłośniczek klasyki niemiecki producent przygotował jednobarwne propozycje w nasyconych kolorach szmaragdu, błękitu, ognistej czerwieni i fuksji. Nie zabrakło też ponadczasowej czerni.

W kolekcji Opera znajdziemy kroje na niemal każdą figurę – firma oferuje zarówno seksowne, eksponujące ciało bikini, jak i nieco bardziej zabudowane, modelujące sylwetkę stroje jednoczęściowe lub tankini (połączenie topu i fig). Producent nie zapomniał też, że wakacyjny relaks to nie tylko czas spędzony na plaży, ale także leniwe spacery promenadą, zimne drinki przy barze i eleganckie kolacje w hotelowej restauracji. Dlatego wśród wielu propozycji kostiumów kąpielowych znalazły się również uzupełniające je sukienki i tuniki. Ogromny wybór rozmiarów – od 36 do 48, miseczki od A do G – zadowoli panie o pełniejszych kształtach, którym niełatwo dobrać odpowiedni strój kąpielowy. Wszystkie modele zostały uszyte z doskonałej jakości materiałów, które zapewniają wysoki komfort użytkowania i są gwarancją, że strój przez długie lata pozostanie w świetnym stanie.