Redakcja polki.pl wybrała się z wizytą do jednego z salonów bieliźniarskich. Szukamy idealnego, dwuczęściowego kostiumy kąpielowego. Jedyną opcją nie jest w końcu bikini, a więc wbrew pozorom, dla każdej figury znajdzie się dobry, dwuczęściowy kostium. Jak go dobrać i co będzie modne w tym sezonie? O tym opowiada nam Paulina Fil, specjalistka ds. braffitngu.

Zobaczcie, jak dobrze dobrać dwuczęściowy kostium kąpielowy!