Wiemy, jakie modele bikini i kroje strojów jednoczęściowych będą hitem lata. Okazuje się, że wiele z nich możecie już teraz kupić w popularnych sieciówkach. A do tego na wyprzedażach.

Mamy dla was 10 topowych trendów, które zrobiły największą furorę na wybiegach. Co będzie modne podczas wakacji?

1. w ślubnym stylu

Jedną z nowości są białe stroje kąpielowe. Koronki, plecionki, wszystko w niemalże ślubnym stylu. Okazuje się, że już teraz znajdziecie tego typu modele w polskich sklepach.

2. nude

Stroje kąpielowe w odcieniu skóry to chyba najbardziej seksowny trend. Sprawiają wrażenie... jakbyśmy były nagie! Jakieś odważne?

3. siateczka

Nowością są przeźroczystości przeplatane kryjącym materiałem. Siateczki i półprzeźroczyste tkaniny to alternatywa dla wszechobecnych wycięć, które pokazują skórę. Teraz ujawniamy odrobinę mniej ;)

1. strój z siateczką Zalando.pl, ok. 64 zł, 2. crop top Billabong, ok.116 zł, 3. majtki z frędzlami Topshop, ok. 30 zł

4. frong

Głębokie wcięcie w stylu lat 90. to największy hit. Inspirujemy się "Słonecznym Patrolem" i kochaną przez wszystkie (wszystkich?), Pamelą Anderson. Modne jest także bikini body z wcięciami.

Frong - najgorętszy trend lata

5. na jedno ramię

Kolejnym hitem, który jest z nami już od jakiegoś czasu, są stroje jednoczęściowe, ale i góry od bikini na jedno ramię. To coś dla miłośniczek asymetrii i nierównej opalenizny.

1. bikini z wiązaniem na dole H&M, ok. 35 zł, 2. bikini ślubne H&M, ok. 99 zł, 3. majtki z wiązaniem po bokach New Look, ok. 30 zł

6. wiązania boczne...

Latem wycięcia zastąpione są wiązaniami. Plecionki bo bokach stroju, które łączą tył i przód to wyjątkowo zmysłowe rozwiązanie. Na pewno skusimy się na ten model, a wy?

7. wiązany stanik

Modne są biustonosze z wiązaniem, ale pod biustem, nie nad. W znanych sieciówkach, m.in. w H&M i na Zalando.pl znajdziecie modele w tym stylu i to w bardzo niskich cenach!

8. crop topy

W ramach sportowego trendu to właśnie crop topy utrzymują pozycję lidera. Tendencja przeznaczona przede wszystkim dla wysokich kobiet, gdyż zabudowany stanik może skracać naszą sylwetkę.

9. wiązane majteczki

Modne są również majtki od bikini z paseczkami na biodrach. W końcu trzeba jakoś urozmaicić klasyczne kroje, a delikatnie wyeksponowane ciało, w szczególności na plaży jest jak najbardziej na miejscu. A jakie jest wasze zdanie?

10. frędzle

Najciekawszym dodatkiem w stylu boho są frędzle. Zwisające ozdoby przy majtkach i biustonoszach odciągną uwagę od ewentualnych niedoskonałości, a do tego będą fantastycznie prezentować się na plaży. Co wy na to?

