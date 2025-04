Choć jeszcze nie mamy nawet wiosny, to znane marki z myślą o letnim plażowaniu już prezentują swoje kolekcje kostiumów kąpielowych. A my, marząc o lecie chętnie im się przyglądamy. Zaplanujcie już teraz, w co wystylizujecie się na plaży w tym roku!

Stroje kąpielowe 2014 - najmodniejsze modele w najróżniejszych krojach!

Jakie kostiumy kąpielowe będą najmodniejsze w sezonie wiosna-lato 2014? Według projektantów - jendoczęściowe monokini, z rozmaitymi wycięciami, splotami materiałów i innymi szaleństwami. To rodzaj kostiumów, które wiele odsłaniają, niby zakrywając całkiem sporo... Musimy jednak przyznać, że choć piękne, nie są zbyt praktyczne, zwłaszcza do opalania.

Na szczęście w sklepach będzie też mnóstwo klasycznych strojów kąpielowych dwuczęściowych lub bardziej sportowych bikini. Co znalazłyśmy w znanych markach? Całkiem sporo... A ceny zestawów zaczynają się już od 29zł!

Zobaczcie nasz przegląd strojów kąpielowych 2014: