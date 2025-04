Stradivarius zaprezentował właśnie swój najnowszy lookbook, który ukrywa się pod tytułem "casual party". Imprezowe stylizacje, ale w dość stonowanej wersji. Coś doskonałego na domówkę, karnawałowe przyjęcie, czy sylwestra w gronie najbliższych. Cekinowy smaczek, ale przecięty wełnianym swetrem, modna sukienka w połączeniu z golfem. Modne, stylowo, ale bez zbędnego nadęcia.

Reklama

Modne ubrania na sylwestra i karnawał od Stradivariusa

Znana sieciówka stawia przede wszystkim czerń, mieniące się materiały i cekiny. Casual Party, czyli imprezowy look na luzie to łączenie wieczorowych faktu z codziennymi. Modne i niecodzienne mariaże dzianiny z dżetami. Głębokie dekolty, trochę rockowe zacięcia, modne botki i dodatki, z których my stawiamy na kapelusze. Jest szał!

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na sylwestra:

Imprezowe stylizacje od Mango Premium

Niecodzienny sylwester według House

Karnawałowa kolekcja od Reserved