Styliście Stradivariusa uznali, że październik jest miesiącem sukienki. Stworzyli zatem lookbook "Wear Dresses" poświęcony właśnie tej części garderoby. Słusznie, bo tak jak latem i wiosną nie mamy problemu z ich noszeniem, tak jesienią wybieramy raczej spodnie. Hiszpańska sieciówka wychodzi na przeciw temu trendowi i prezentuje kilkanaście propozycji, które mogą was zainspirować.

Październikowy lookbook Stradivarius

Styliści stawiają przede wszystkim na długości midi, a dokładnie stylowe tuby za kolano. Dzianiny przytulone do ciała to podstawa pod jesienne zestawy. Na nie bowiem nakładamy warstwy. Mogą to być kamizelki, płaszcze, kożuchy, kardigany i szale. A czasem wszystko na raz.

Kolorystycznie Stardivarius ogranicza się do odcieni szarości, widzimy również czernie przełamane kochaną ostatnimi czasy marsalą - odcieniem wina. Styliści nie zapominają również o dodatkach - mamy tu kapelusze i biżuterię, bez której jesienią 2015 się nie obejdziemy.

fot. Stradivarius.com

