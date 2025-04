Stradivarius wypuścił do internetu kolejny lookbook, który ma inspirować nas do wakacyjnych zakupów. Zazwyczaj się im to udaje, bo najnowsze zdjęcia zrobione w scenerii urlopowych wojaży bardzo zachęca nas nie tylko wyjazdu, co dobrego wyglądu podczas wyjazdu.

Reklama

Wakacyjny styl według Stradivariusa to przede wszystkim luźne sylwetki z delikatnych tkanin, które lekko otulają nasze spieczone słońce (gdzie to słońce?), ciałem. Sukienki maxi powiewające na wietrze, modne szerokie spodnie, kombinezony i cała reszta, która stworzy wyrafinowany look nadający się tylko na wakacje pod palmą. W takim stylu to możemy podróżować!

Zobaczcie więcej modnych stylizacji na lato:

Reklama

River Island i moda festiwalowa

Mix stylów na lato od Tally Weijl

Modne dodatki od Tous

Zajrzyjcie do galerii z najnowszym lookbookiem Stardivariusa: