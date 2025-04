Stella McCartney wiosna-lato 2015

Stella McCartney wiosną i latem 2015 stawia na oversize i sylwetki opływające z warstwy. Kopertowe wiązania, mocne cięcie, jednak wszystko to wydaje się wciąż bardzo subtelne. Brytyjska projektantka stawia na sensualność, ale w nowym tego słowa znaczeniu. Według niej kobieta nie musimy pokazywać zbyt wiele ciała by być sexy. Zgadzacie się z tym?

Stella McCartney na wiosnę i lato 2015

Kobiece, ale idące w stronę androgyniczności ubrania to coś, co od jakiegoś czasu jest na czasie. Jednak nie do każdego ten styl pasuje. Niemniej można z kolekcji wyciągnąć elementy, które spodobają się każdemu. Wspaniałe jedwabie, szerokie spodnie w stylu lat 70., wspaniałe pastele, patchworking. A do tego sukienki z wycięciami, które sprawią, że poczujemy się bardzo kobieco i nowocześnie.

