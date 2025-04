Marka Staff by Maff powstała z potrzeby urzeczywistnienia pomysłów, które kłębiły się w głowie jej założycielki. Marta Gajewska właścicielka Staff by Maff zaangażowała do swjego modowego projektu znaną bloggerkę Maffashion i od tego się zaczęło.

Staff by Maff to marka dla świadomej, szukającej, doceniającej, otwartej, przebojowej, inteligentnej, żywiołowej z pasjami. Kolekcja to wypadkowa wielu pomysłów, gdzie jeden ciągnie za sobą drugi. Aby wszystko było spójne i tworzyło całość, projektantka stara się powielać cięcia, zamki, wykończenia, formy, połączenie tkanin. W naszej galerii znajdziecie ubrania z zimowej kolekcji marki, która w sprzedaży będzie do maja 2014 roku.

