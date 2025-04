Srebrny kolor zazwyczaj kojarzył się jedynie z biżuterią. Teraz w modzie są też srebrne buty i torebki, a dla odważnych - srebrny total look. Ten kolor pojawiał się na wielu pokazach mody. W całej okazałości królował u Gucciego i Colangelo. Wśród naszych rodzimych projektantów srebrny look rodem z filmów science fiction z lat 70-tych doceniła Gosia Baczyńska.

Tymczasem my, postanowiłyśmy wyszukać dla was ubrania i dodatki w kolorze srebrnym. Naszymi hitami są srebrne spódnice, które będą świetnie pasowały np. do szarych bluz i srebrne szpilki idealne do jeansów. Zobaczcie same!

