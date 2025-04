Sporty chic - sportowa elegancja

Wśród trendów na wiosnę 2015 na stałe wpisuje się sporty chic, czyli sportowa elegancja. Zobaczcie kilka modnych sportowych stylizacji!



Sportowa elegancja na dobre wpisała się w najnowsze trendy, a to za sprawą prostego połączenia - codziennej wygody z odrobiną elegancji. Coraz częściej chcemy wyglądać modnie, ale też wygodnie, dlatego sięgamy po zestawienia tych dwóch jednak różnych, a jak pasujących do siebie trendów. Jak połączyć sport z elegancją? Podpowiadamy!

Bluza i kloszowana spódnica

Tiulowa spódnica, która sama w sobie jest bardzo zdobna i efektowna w połączeniu z bluzą, z ciekawym napisem oraz trampkami to najmodniejsza propozycja sezonu. W zależności od tego jakie dobierzesz dodatki możesz sprawić, że taki look będzie pasował na imprezę, na spacer czy do kina.

Mocne printy i ramoneska

W tym sezonie modne jest używanie graficznych wzorów jako total look. Jeśli jednak nie macie na tyle odwagi, żeby ubrać się od stóp do głów w jeden print, postawci na jeden mocny akcent. Proponujemy cygaretki w ciekawy wzór do tego koszulkę z napisem i ramoneskę, która nigdy nie wychodzi z mody. Żeby jednak stylizacja była bardziej wiosenna postaw na kolory pastelowe i połączenie bieli z granatem, czerń tylko w dodatkach.

Dresowa sukienka i eleganckie dodatki

Sportowa elegancja może mieć różne odsłony. Sportowe dodatki do eleganckiej góry, klasyczne dodatki do sportowych ubrań. Kompozycji jest wiele, wszystko zależy od naszego stylu i upodobań. Jeśli lubicie wygodne, dzianinowe sukienki nie musicie z nich rezygnować na co dzień. Połączenie ich z eleganckimi dodatkami sprawi, że cały look będzie prezentował się idealnie nawet w pracy. A Wam która stylizacja podoba się najbardziej?

