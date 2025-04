Nie łatwo jest zaplanować stylizację na majówkę. Zwłaszcza, że pogoda bywa niezwykle zmienna, a trudno, żeby na długi weekend zabrać ze sobą kilka walizek z ciuchami... Dlatego postanowiłyśmy zainspirować was lookiem od DKNY. Według nas, to świetna opcja na majówkowy wypad!

Reklama

Sportowy styl na cebulkę

Będzie padać, a może przez cały czas będzie świeciło piękne słońce? Trudno to przewidzieć. Dlatego tak spodobał nam się ten look z pokazu. Ciemne, sportowe buty sprawdzą się zarówno w deszczowe dni, jak i w te piękne, upalne. Do tego czapka z daszkiem - równie uniwersalna. A reszta to już zestawienie "na cebulkę". Bluza z kapturem przyda się zawsze na wyjazd. A narzucona na nią marynarka dodaje tu elegancji. Uwaga! Jeśli macie skłonność do brudzenia się, lepiej postawcie na zestaw w ciemniejszych kolorach. Ale sam pomysł, jest świetny, prawda?

Reklama

Zobaczcie też inne sportowe looki jak z pokazu:

Romantyzm na sportowo

Dżins w total looku

Sportowa elegancja od DKNY

Obejrzyjcie nasze zamienniki do stylu od DKNY: