Trend na sportowe ciuchy noszone na co dzień wciąż trwa. Dlatego też nawet na plaży nie obejdziemy się bez niego. I słusznie w końcu jednoczęściowe stroje kąpielowe nie muszą być wcale nudne. A nawet mogą być bardziej sexy niż bikini. Im mniej pokażemy tym więcej zostawiamy dla wyobraźni...? :)

Sportowe stroje kąpielowe - to jest hit!

W tej galerii jednak skupimy się nie tyle na jednoczęściówkach, co specyficznej ich odmianie. Brakuje tu fiszbin i wypełnianych miseczek. Nie mamy tu głębokich dekoltów czy głęboko wyciętych pleców. Mamy w zamian komfortowe kroje w modnych kolorach a przede wszystkim na sportową modłę.

Stroje kąpielowe w tym stylu pojawiały się na pokazach m.in. Moschino, Kenzo czy Jeremiego Scotta. Inspirowane latami 90. cudeńka z lycry trafiły do znanych sieciówek (H&M, Tally Weijl, New Look, Zalando.pl). A nosić je możemy nie tylko na basenie, gdzie liczy się wygoda, ale i na plaży. To one zrobią największą furorę a my nie będziemy musiały przejmować się wałeczkami na brzuchu :)

