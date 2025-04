Sportowy trend wkroczył na salony i wygląda na to, że zagości na nich na dłużej. Teraz odrobinę zmienia oblicze... Gwiazdy zaczynają nosić sportowe buty do... spódnic i sukienek! To bardzo niestandardowe połączenie. Ale efekt może być piorunujący!



Sportowe buty do sukienek - raz hit, innym razem kit

Zestawianie sukienki ze sportowymi butami może być ryzykowne. Wpadki zaliczają tu nawet gwiazdy. Ostatnio trochę dziwnie wyglądała Agnieszka Więdłocha zakładając sukienkę w stylu lat 50-tych i buty jak do joggingu. Ale już w podobnym zestawieniu całkiem nieźle wyglądała Jessica Mercedes. Stylizacje różniły się detalami. A jednak one zaważyły o modowej klasie, albo wpadce. Z całego naszego zestawienia gwiazd w sportowych butach i sukienkach najbardziej zachwycają nas looki Rihanny, Rity Ory i Pauliny Krupińskiej. A was?







Jaki jest przepis na dobry look ze sportowymi butami i sukienką?

. Latem idealnie wyglądają sportowe buty w jasnych kolorach, najlepiej białe trampki, czy sneakersy. Świetnie podkreślają opaleniznę!

Zobaczcie nasz przegląd stylizacji gwiazd w sportowych butach i sukienkach: