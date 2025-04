Białe buty to już klasyka stylu sportowego na lato. W tym roku nosimy nie tylko białe trampki, ale też high-topy i sneakersy na koturnie! Tego typu buty pojawiały się nawet na światowych fashion weekach w Paryżu, Londynie, czy Nowym Jorku. Podpatrujemy ten trend i jesteśmy pod jego sporym wrażeniem!

Czemu fashionistki aż tak pokochały białe, sportowe buty?

Białe buty stały się bardzo modne, nawet jeśli mowa tu o szpilkach, albo sandałkach. Biel to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu! Jest trochę praktyczna, bo pasuje do wszystkiego i trochę niepraktyczna, bo szybko się brudzi. Z kolei ta wada, może stać się zaletą, bo jeśli białe, sportowe buty będziesz nosiła czyste, będziesz mistrzynią szykownego looku, nawet w sportowej wersji. Wyszukałyśmy dla was sportowe buty w kolorze białym już od 39zł!

Zobaczcie nasz przegląd białych butów sportowych: