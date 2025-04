Spodnie z wysokim stanem nie tylko wpisują się w najnowsze trendy, ale i czynią cuda. Chodzi oczywiście o naszą figurę. Wydłużają nogi, wyszczuplają brzuch i podkreślają talię. A do tego można je stylizować na kilka sposobów. W połączeniu z koszulą stworzy look do pracy a z zabawnym t-shirtem na spotkanie z przyjaciółkami. Odważniejsze mogą łączyć je z crop topami odsłaniającymi brzuch a także z obcisłym body i skórzaną kurtką (Alexander Wang - zdjęcie poniżej).

Reklama

Wybrałyśmy dla was kilkanaście modeli, które przypadną do gustu większości z was. Startujemy z hitem stylizowanym na lata 90., czyli dżinsy. Te świetnie wyglądać będą z szelkami lub tank topem. A oprócz tego cygaretki - coś dla tych, które do pracy muszą nosić się elegancko.



Spodnie z wysokim stanem na lato 2015

|Od lewej: Francesco Scognamiglio, Iceberg, Alexander Wang, Elie Saab|

W naszej galerii znajdziecie również letnie palazzo. Szerokie spodnie z wysokim stanem są eleganckie i wyjątkowo szykowne. Zaś prawdziwe fashionistki mogą znaleźć dla siebie dzwony. W końcu styl na lata 70. jest hitem sezonu. Startujemy z cenami od 49 złotych. A nasze propozycje znalazłyśmy w takich sklepach jak: Tally Weijl, H&M, Sylwia Majdan, F&F, Simple CP, Only, Taranko i C&A.

Reklama

Więcej modnych ubrań na lato 2015:

Troll - letnia kolekcja w mocnych kolorach

Przegląd botków z odkrytą piętą

Ubrania z nowej kolekcji projektantek Loft37