Dla przypomnienia, bo już na pewno wszystkie z was znają te zasady, proponujemy kilka trików, które sprawdzą się doskonale w wizualnym wydłużaniu nóg. W końcu naturę można oszukiwać...w taki niewinny sposób.

Reklama

Spodnie, które wydłużają nogi

Mamy dla was kilka propozycji. Jeśli chcecie optycznie dodać swoim nogom kilku centymetrów zrezygnujcie z tzw. biodrówek. Wysoki stan zmieni proporcje waszego ciała z korzyścią dla nóg. Do tego proponujemy spodnie do samiutkiej ziemi, a już najlepszą opcją będą modele pod, które można schować szpilki lub koturny. Polecamy kochane w latach 70. dzwony.

Innym sposobem jest noszenie spodni w kant. Cienki pasek przez środek sprawi cuda! A na koniec wizualne triki printowe. Pamiętajcie, że podłużne paski są zawsze dobrym rozwiązaniem!

Reklama

Więcej modnych modeli spodni:

Przegląd dżinsów boyfriendów

Całoroczny hit - rurki

Pastelowe spodnie cały rok

Zajrzyjcie do galerii z propozycjami spodni wydłużającymi nogi: