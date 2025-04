Szerokie spodnie z lejących się materiałów, zwane też palazzo wciąż są hitem. Mowa tu o tych eleganckich, ale też tych, które krojem i fasonem przypominają nieco spodnie piżamowe. I choć ten trend jest teraz bardzo silny, zarówno na pokazach mody, jak i w modzie lansowanej przez gwiazdy, to w sieciówkach wcale nie jest łatwo znaleźć ten krój. Ale wyszukałyśmy dla was 33 pary spodni palazzo!

Reklama



Szerokie spodnie palazzo - jak je nosić?

Wydawać mogłoby się, że spodnie typu palazzo są bardzo trudne do noszenia i mało kto będzie w nich wyglądał dobrze. Co prawda, ten krój wymaga dość wysokiego wzrostu, albo noszenia butów na koturnie, ale poza resztą rządzą szczegóły. Liczy się to czy spodnie kończą się w pasie, czy na biodrach. Te pierwsze będą działały pogrubiająco na sylwetkę - wyeksponują biodra i pupę. Te drugie podziałają wysmuklająco, zwłaszcza jeśli zastosujey odpowiedni wzór.

Reklama



Zobaczcie inne modne kroje na lato 2014:

Absolutny hot sezonu - ogrodniczki

Kimona - nasz przegląd tego trendu

Spódnice maksi na ten sezon

Obejrzyjcie nasz przegląd spodni palazzo: