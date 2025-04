Nie każda z nas lubi chodzić w sukienkach czy spódniczkach... Po co więc zmuszać się do nich na wielkie wyjścia? Nie ma takiej konieczności. Choć nie było to łatwe, bo wyjściowych spodni jest w sklepach jak na lekarstwo, to wyszukałyśmy dla was propozycje idealne na Sylwestra i karnawał 2014.

Znajdziecie tu eleganckie spodnie żakardowe, modne aksamitne, albo z cekinami w stylu disco. Dla wielbicielek luźniejszego stylu znajdą się na przykład dżinsy pokryte mataliczną farbą w kolorze złotym lub srebrnym. Co sądzicie?

