Wąskie spodnie, czyli rurki slim fit damskie, także w nadchodzącym sezonie wiosna/lato nie zostaną odstawione na boczny tor mody. Na rynku pojawiły się ich mutacje zwane jegginsami (połączenie dżinsów z legginsami). Pomimo, że projektanci wciąż systematycznie i z uporem lansują szerokie oraz rozszerzane spodnie, kobiety ukochały sobie rurki i za nic nie chcą ich zdjąć. Bez względu na szokujące doniesienia amerykańskich naukowców, że zbyt obcisłe spodnie szkodzą zdrowiu. Choć parę lat temu większość z nas je krytykowała, teraz wszystkie w nich chodzimy i nie chcemy się z nimi rozstać. Rurki to obok balerinek, butów typu eskimoski, wełnianych czapek i beduinek - obowiązkowa dziś już "klasyka" młodzieżowa.

Jeśli masz zgrabne, kształtne nogi spokojnie możesz sobie pozwolić na takie obcisłe spodnie. Nie są one polecane jedynie osobom z bardzo grubymi i krótkimi nogami oraz – uwaga – bardzo chudym. Wbrew pozorom, rurki lepiej wyglądają na zgrabnej, proporcjonalnie zbudowanej nodze, z zaznaczoną linią łydki. Krótko i obrazowo mówiąc - muszą mieć się na czym opinać.

Do czego je nosić? Od tego pytania nie mogą się uwolnić styliści. Bardzo wąski dół, trochę na zasadzie kontrastu, dobrze będzie wyglądał z obszerniejszą, luźniejszą górą i tego należy się niemal zawsze trzymać. Możesz więc założyć do nich rozmaitego typu tuniki, dłuższe koszule czy nawet minisukienki i nie popełnisz modowego faux pas.

Nieco dłuższe T-shirty i topy oraz wszelkie warstwowe wariacje ubraniowe również są mile widziane. Wysoki obcas może jeszcze nieco wyszczuplić i wydłużyć nogę oraz podkreślić linię łydki, ale równie dobrze przy szczupłych nogach mogą wyglądać buty typu Emu czy Uggsy, zwane ogólnie eskimoskami. Hit – maxikozaki, czyli wysokie kozaki sięgające za kolano, świetnie mogą współgrać z bardzo obcisłymi spodniami.

Główna zasada, której powinny się trzymać kobiety, które już nie są nastolatkami, to po prostu stonowane kolory. Do spodni rurek można przecież zakładać wysokie szpilki, bluzki koszulowe, a nawet żakiety. Do pracy idealnym zestawem będzie biała, dłuższa bluzka koszulowa z ciemną, dłuższą marynarką oraz klasyczny wręcz ciemnogranatowy model wąskich spodni bez żadnych przebarwień i rozjaśnień.

My zaproponowaliśmy paniom już iście wiosenny outfit do noszenia na co dzień, wykorzystując modne wypłowiałe i wyblakłe denimy. W casualowym stylu możesz nieco unowocześnić swój look dodatkami w postpunkowym klimacie, tu np. sandałki z ćwiekami lub fioletowe szpilki na platformie.

Bardzo młodym dziewczynom polecamy oczywiście łamanie wszelkich konwencji i łączenie rozmaitych wzorów, np. różnej wielkości kwiatowych deseni czy przebarwień i plam w stylu neohippie z "grzecznymi" w stylu górami lub koronkowymi fakturami. Zamiast bardzo wysokich szpilek, często w szkole na przykład zabranianych, spokojnie możecie włożyć modne balerinki, sportowe trampki za kostkę lub wysokie saszki na płaskim obcasie.