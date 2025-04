Przed wami najnowszy przegląd joggersów, czyli wyjściowych spodni dresowych. Te miejskie dresy zazwyczaj charakteryzują się ściągaczami przy kostkach i sznurkiem w pasie. Luźny krój pozwala na poczucie komfortu, a najnowsze trendy głoszą, że spodnie w tym stylu długo nie wyjdą z klasyfikacji mody ulicznej.

Reklama

Modne joggersy na przełom sezonów

Spodnie w tym stylu nosimy do butów sportowych, ale również do balerin i butów na obcasie. To takie nowe dżinsy, czyli całoroczny must-have. Są wygodne, modne, a do tego pasować będą do wszystkiego. Joggersy z jedwabiu, czy innej delikatnej tkaniny w połączeniu z koszulą sprawdzą się również w stylizacji do pracy.

Reklama

Więcej modnych ubrań na przełom sezonów:

32 modne ołówkowe spódnice

Przegląd kolorowych sweterków

Modne botki peep-toe

Zajrzyjcie do galerii z modnymi joggersami: