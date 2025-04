Styliści i projektanci mody ciążowej dbają o to, aby w czasie tak wyjątkowego okresu jakim jest ciąża, Panie mogły nosić ulubione i najmodniejsze spodnie oraz spódnice. Projektowane kolekcje podkreślają atuty, piękno i kobiecość przyszłych mam, przyczyniając się do tego, by cały okres ciąży był niczym nieograniczony, wyjątkowy, a także pozwalał cieszyć się aktualnymi trendami w modzie.

Reklama

Z myślą o kobietach ciężarnych tworzone są coraz to praktyczniejsze i wygodniejsze systemy dopasowania, które niczym druga skóra otulają brzuszek i pozwalają cieszyć się modą przez całą ciążę. Dzięki systemom dopasowania ubrania mody ciążowej mogą być noszone zarówno w ciąży, jak również po, co zachęca przyszłe mamy do coraz częstszych zakupów mody ciążowej.

Niejednokrotnie kupujemy ubrania na jeden sezon lub jedno wyjście. Często w ciąży zapominamy o wcześniejszych szaleństwach zakupowych i spotykamy się z dylematem, czy kupować ubrania tylko na okres ciąży? – „Perspektywa zakupu ubrań z kolekcji ciążowej, posiadających praktyczny i uniwersalny system dopasowania, zachęca dziś ciężarne kobiety do zabawy modą ciążową. Wykorzystanie najlepszych materiałów sprowadzanych z Francji i Włoch, zapewni wysoką jakość oferowanych produktów dla przyszłej mamy i ich świeży wygląd również po wielu praniach. Pragniemy i staramy się przygotowywać kolekcje, które podkreślą atuty ciąży i ciała, właśnie dzięki specjalnym fasonom i systemom dopasowania, które pozwalają nosić nasze ubrania zarówno w ciąży, jak i po porodzie” – mówi Halina Janusiewicz, Prezes firmy HALTEX.

Dzięki systemom dopasowania, przez cały okres ciąży przyszłe mamy mogą nosić swoje ulubione spodnie, spodenki czy spódnice w dowolnych stylizacjach zarówno eleganckich, jak i sportowych. – „Zachęcamy więc do wyboru najwygodniejszego dla siebie i maluszka systemu dopasowania zastosowanego w naszych kolekcjach ciążowych ” – dodaje Halina Janusiewicz, Prezes firmy HALTEX.

Projektanci firmy Haltex przygotowali na zbliżający się sezon zarówno długie spodnie sportowe, jak i eleganckie, bojówki, rybaczki, krótkie spodenki czy spódnice. Każda z propozycji posiada praktyczny system dopasowania więc przyszłe mamy, niezależnie od zaawansowania ciąży, mogą nosić swoje ulubione kroje i ubrania.

Pierwsza z propozycji systemów dopasowania, to pas z elastycznej, bawełnianej dzianiny otulającej talię i brzuszek, posiadający regulację za pomocą gumy ciążowej. Oddychająca bawełna, jedna warstwa materiału oraz idealne dopasowanie do ciała sprawiają, że przyszłe mamy czują się pewnie, atrakcyjnie, a przede wszystkim komfortowo.

Kolejna, to elastyczna, bawełniana i niezwykle komfortowa wstawka z podwójnej warstwy materiału, która może być wywijana na brzuszek lub na biodra. System ten idealnie sprawdza się w ostatnich miesiącach ciąży. Dopasowuje się do ciała i kształtu brzuszka, podkreślając tym samym walory przyszłej mamy. Pozwala bawić się modą i cieszyć ciążą, a tym samym zakrywać lub eksponować i odkrywać brzuszek.

Obydwa zaproponowane dopasowania sprawdzają się świetnie zarówno w materiałach jeansowych, bawełnianych czy eleganckich taftach, spodniach długich i krótkich, a także spódnicach. Mogą być efektownie łączone z materiałem, np. kobiecą kokardką.

Systemy dopasowania pozwalają nosić ubrania ciążowe również po porodzie. Pas można schować do środka i nasze ubrania nie będą już wyglądały jak "ciążowe" lub wywinąć go na koszulę lub inną efektowną bluzkę, ozdobić szerokim, modnym pasem zapiętym w talii i cieszyć się najnowszymi trendami w modzie.

Wszystko wedle fantazji i ulubionych stylizacji mamy.

Haltex – moda ciążowa, to polska, rodzinna firma działająca z sukcesami od 16 lat i cały czas energicznie się rozwija. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą odzieży ciążowej. Priorytety i cele firmy, to dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie przyszłej mamy, a także zapewnienie bezpieczeństwa oczekiwanego dziecka.

Reklama

Więcej szczegółów na www.haltex.com.pl