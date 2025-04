Nauczone doświadczeniem doskonale zdajemy sobie sprawę, że coś, co dzisiaj uważamy za obciach i totalny brak gustu w następnym sezonie może stać się absolutnym must-have. Najlepszym przykładam są dzwony, które zapewne wiele z was (my też) nosiło w czasach szkolnych. Dzisiaj wracają jak bumerang i są jednym z największych hitów wiosny 2015!

Dzwony opanowały nie tylko ulice, ale i światowe wybiegi. Mogłyśmy je zobaczyć m.in. wśród propozycji marki Tommy Hilfiger - oczywiście w dżinsowym wydaniu, nie zabrakło ich również u Jill Stuart - tutaj w eleganckiej wersji. Pojawiły się także u samego Emilio Pucci - ten dom mody stawia na bardzo modny w tym sezonie zamsz.

Do czego nosić dzwony? Najlepiej wyglądają z koszulami w stylu hippie, eleganckimi bluzkami i ponadczasowymi marynarkami. Dobrze komponują się również z kurtkami w motocyklowym stylu. Jednak pamiętajcie, żeby nosić je do butów na obcasie lub koturnie. Dzięki temu optycznie wysmuklicie i wydłużycie sylwetkę!

