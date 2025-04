Przed wami wielkie - wiosenne zestawienie najmodniejszych modeli dżinsów, które znalazłyśmy w polskich sklepach. Wiosną i w nadchodzących sezonach na prowadzenie wychodzi kilka fasonów, które trzeba mieć, lub chociażby rozważyć ich zakup. Które z nich są zatem najmodniejsze?

Najmodniejsze dżinsy na wiosnę i lato 2014

Chociaż denim jest całorocznym hitem, to my skupiamy się na aktualnych kolekcja i trendach. Wśród najmodniejszych spodni z dżinsu prym wciąż wiodą rurki. Seksowne i obcisłe spodnie w tym sezonie najlepiej by miały dziury lub przetarcia. Oprócz nich wciąż modne są boyfriendy - te najlepiej by również były ozdobione przetarciami w stylu lat 90. A na koniec dżinsy z wysokim stanem - rodem z Beverly Hills 90210. Zobaczcie, które z modeli uznałyśmy za najciekawsze i trafiły do naszego zestawienia. A wszystko w cenie już od 49 złotych!

