Spodnie dresowe to damski must-have sezonu? Nie! Raczej dekady. Ten obowiązkowy element garderoby świadczy o ewolucji w modzie. Dresy noszą zarówno nastolatki, jak i modne kobiety po 40-stce. W końcu są wygodne, trendy, a do tego pasują niemal na każdą okazję.

Spodnie dresowe damskie są hitem!

Nosimy je zarówno do sportowych butów, ale również do szpilek i sandałków na obcasie (zdjęcie powyżej z pokazu Maxima Simoensa). Nosimy je w połączeniu z marynarkami, koszulkami z nadrukami, prostymi topami lub nawet crop-topami. Reasumując - dopasowane damskie dresy to nowa mała czarna! Są doskonałe do szkoły, na randkę, do biegania, a nawet do pracy. Macie już swoją ukochaną parę w szafie?

