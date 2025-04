Stylowe spodnie damskie to obowiązkowy element jesienno-zimowej garderoby. Większość kobiet nosi je na co dzień do wielu zestawów: do pracy, na uczelnię, spotkania biznesowe lub z przyjaciółmi. Są wygodne, praktyczne i ponadczasowe. Jakie trendy obowiązują w nowym sezonie? Jest odrobina elegancji, stylu casualowego oraz nutka zmysłowości.

Najmodniejsze spodnie sezonu:

Klasyczna kratka nigdy nie wychodzi z mody, lecz w tym sezonie ma swoje wyjątkowe miejsce wśród trendów. A wszystko za sprawą powrotu dwóch ważnych w tym sezonie tendencji: stylu lat 70. oraz grunge. W tym pierwszy wydaniu karta jest elegancka, stonowana, wyrafinowana, pięknie łączy się z ciepłymi beżami, brązami, kożuszkami i sztucznymi futerkami.

W tym drugim wariancie spodnie w kratę nosi się zdecydowanie bardziej swobodnie. Często towarzyszy im czerń, skóra, ciężkie buty typu trapery i t-shirty z nadrukami np. nazwami kultowych zespołów muzycznych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ze skóry naturalnej lub sztucznej, nie ma to znaczenia. Ważne, by była wysokiej jakości. Efekt tandety nie jest mile widziany. Skóra ma być synonimem wyrafinowania, elegancji z rockowym pazurem. Dobrze wygląda również w wydaniu minimalistycznym np. total black.

Spodnie skórzane nie muszą być dopasowane. Choć oczywiście mogą, jeśli zależy nam na seksownej stylizacji. Wśród kolorów prym wiedzie stylowa czerń, która idealnie pasuje do skóry. Obok niej pojawia się również bordo, zieleń, a także subtelny, choć w tym wydaniu niezwykle zmysłowy, beż.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Uchodzą za niezwykle kobiece, więc nic dziwnego, że to już kolejny sezon z rzędu, w którym projektanci z nich nie rezygnują. Mogą mieć różne oblicza: eleganckie cygaretki, kuloty, skórzane lub jeansy. Nie ma znaczenia fason, tkanina styl. Liczy się wyłącznie fason, który ma podkreślać linię kobiecej sylwetki.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Nie ma sezonu bez denimu! Jesienią i zimą cenimy go szczególnie ze względu na jego praktyczność i uniwersalność. W tym sezonie modne jeansy to wciąż fasony typu boyfriend i mom's jeans. Na topie są przykrótkie, sięgające kostki nogawki, które idealnie pasują do jesiennych botków. Jeśli jesteś odważna, możesz wybrać również denimowe kuloty.

