Spodnie damskie to klasyczny element garderoby współczesnej kobiety. Odkąd zagościły w damskiej szafie, na stałe wpisały się do kanonu mody. Doskonale sprawdzają na wiele formalnych i nieformalnych okazji. Dobrze mieć w szafie nawet kilka par. Jak wybrać model, który będzie doskonale pasował do figury? Jakie kroje są obecnie najmodniejsze? Podpowiadamy!

Reklama

Spis treści:

Marki odzieżowe oferują szeroki wybór różnego rodzaju spodni. Powodzeniem cieszą się modele eleganckie, które sprawdzają się okazje formalne np. rodzinne uroczystości czy spotkania biznesowe. Jednak spodnie przede wszystkim kojarzone są ze stylem casualowym.

Ważne, by odpowiednio wybrać krój, wzór i kolor, który będzie pasował do okoliczności. Odpowiednie dopasowanie stroju do okazji świadczy o znajomości zasad dress code'u oraz wyczuciu stylu.

Do pracy

Spodnie mogą być elementem mody biurowej. Są wygodne i praktyczne. Uszyte z lekkich, przewiewnych materiałów mogą być noszone latem. Te z grubszych tkanin sprawdzą się w czasie chłodniejszych pór roku.

Wybierając spodnie do pracy należy zorientować się, jakie zasady obowiązują w firmie. Jeśli nie ścisłych restrykcji w tym zakresie, należy kierować się zasadą schludności, skromności i subtelnej elegancji.

Spodnie do pracy powinny być uszyte z eleganckiego materiału dobrej jakości. Preferowany jest krój prosty, garniturowy. Dopuszczalne są również cygaretki, a w przypadku swobodniejszego charakteru pracy, także inne modele.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Najchętniej wybieranym kolorem jest czerń, lecz zainteresowaniem cieszą się również inne neutralne barwy jak: granat czy beż. Modne są również odcienie zgniłej zieleni, bordo, musztardowy i niebieski.

Wzory, które można nosić do pracy to: kratka, prążki (delikatne paski) oraz groszki. Spodnie w kratę to klasyczny wybór, odpowiedni dla kobiet w każdym wieku.

Właściwie wybrany fason spodni pozwoli podkreślić walory i zamaskować mankamenty sylwetki.

Panie niskiego wzrostu powinny decydować się kroje, które wydłużają nogi np. rurki.

W przypadku kobiet o figurze gruszki, doskonale sprawdzi się wysoki stan, który wyeksponuje krągłe biodra i wąską talię.

Wysokie i szczupłe kobiety mogą nosić praktycznie każdy fason spodni.

Jak sprawdzić, jakie spodnie nam pasują? Najprostszą metodą jest wizyta w sklepie odzieżowym i... przymierzanie rożnych krojów. Jeśli nie masz pewności, w którym wyglądasz najlepiej, możesz poprosić o pomoc sprzedawcę lub przyjaciółkę.

Innym sposobem jest robienie zdjęć typu selfie, które można przeanalizować w domu, by na spokojnie zadecydować, które spodnie wybrać.

Dobór spodni do sylwetki - poradnik

Oto kilka popularnych fasonów spodni wraz z poradami, do jakiej sylwetki pasują.

Alladynki

Inaczej nazywane są haremkami lub szarawarami. To spodnie, które wywodzą się z Orientu. Od dawna przekroczyły granice Wschodu i stały się elementem mody międzynarodowej.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Charakteryzują się szerokimi nogawkami, niskim krokiem i ściągaczami w okolicy kostek. Są szalenie wygodne, lecz... nie każda kobieta będzie w nich wyglądać dobrze. Alladynki to spodnie, których powinny unikać niewysokie i krągłe panie. Obszerne nogawki optycznie skrócą sylwetkę i dodadzą kilogramów.

To fason polecany szczególnie dla pań o sportowej sylwetce, bez wyraźnie zaznaczonych bioder i talii. Taka figura - dzięki luźnym i zwiewnym alladynkom - zyska nieco kobiecego powabu.

Do kostki

Szalenie modny krój, niestety dość problematyczny. Nogawki, które kończą się na wysokości kostki, mogą optycznie skracać. Polecane są jedynie w przypadku kobiet szczupłych lub... lubiących szpilki.

Tego typu spodnie najlepiej wyglądają w połączeniu z odkrytymi butami. Im więcej odsłoniętej stopy, tym lepiej. Dzięki temu prostemu trikowi, sylwetka zyskuje lekkość.

Wysokie kobiety mogą zestawiać spodnie do kostki z botkami, a nawet sneakersami. To połączenie to hit sezonu!

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Z wysokim stanem

Spodnie z wysokim stanem od kilku sezonów znów wróciły do łask. Kobiety je pokochały, ponieważ: wydłużają nogi, podkreślają talię, biodra i pośladki. Najbardziej pasują na figurę klepsydry i gruszki. Idealnie wydobywają ich walory.

Jak nosić spodnie z wysokim stanem?

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Wśród nowych trendów panuje duża różnorodność. Na topie jest zarówno ponadczasowa klasyka, jak i nowości. Oznacza to, że wybór jest ogromny. Warto kierować się własną modową intuicją, a przede wszystkim - dobrym samopoczuciem. Oto modne fasony i wzory spodni damskich!

Culotte

Kuloty to propozycja dla kobiet, które kochają najnowsze trendy. Krój charakteryzuje się podwyższonym stanem i szerokimi nogawkami, kończącymi się w połowie łydki lub nad kostką.

Spodnie typu culotte pokochały blogerki, influencerki i gwiazdy. Idealnie wyglądają w zestawieniu z modnymi sneakersami. Jednak niskie panie powinny nosić kuloty do butów na wysokich obcasach.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Z lampasami

Trend rodem z lat 90.! Niedawno przypomniały go gwiazdy i celebrytki. Paski po bokach nogawek - oprócz tego, że są modne - mają również inną zaletę. Lampasy optycznie wydłużają i wyszczuplają sylwetkę. My jesteśmy na tak!

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Woskowane

Spodnie, które są modne i... kontrowersyjne. Ciężko o bardziej seksowne spodnie, szczególnie jeśli woskowana tkanina idzie w parze z dopasowanym fasonem. Są szalenie ekstrawaganckie i stylowe, ale... trzeba z nimi uważać.

Warto dobrać do nich nieco bardziej stonowaną górę. Wówczas będziemy mieć pewność, że stylizacja nie otrze się o kicz. P.S. Woskowane spodnie świetnie wyglądają z botkami w stylu motocyklowym.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Z dziurami

Propozycja nie tylko dla nastolatek! Dżinsy z dziurami mają swoje modowe wzloty i upadki, lecz nigdy nie wychodzą z mody. Na topie są nie tylko różnego rodzaju przetarcia, ale również postrzępione nogawki. Doskonale wyglądają w nieśmiertelnym zestawie z t-shirtem oraz marynarką oversize.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Z kieszeniami

Kto powiedział, że spodnie z kieszeniami to domena mężczyzn? Nowoczesna kobieta również potrzebuje zakamarków, by pochować cenne drobiazgi. Praktyczne kieszenie pomieszczą nie tylko portfel i telefon, ale również szminkę, puder, chusteczki, minikrem do rąk... etc.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Bojówki

Myślisz, że bojówki już nie są modne? Mylisz się! Wciąż mają swoje stałe miejsce wśród trendów, lecz obecnie projektanci lansują ich unowocześnioną wersję. Kroje są bardziej kobiece, dopasowane do sylwetki, a kieszenie - bardziej dyskretne.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Na kant

Modele garniturowe mogą być noszone w komplecie z dopasowaną marynarką lub osobno. W tym pierwszym przypadku mamy klasyczny biurowy zestaw, który sprawdzi się podczas ważnego spotkania. W drugim - wszystko zależy od pozostałych elementów. Spodnie z Zary doskonale wpisują się w trend na look w stylu office elegant.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Lniane

Idealny wybór na lato! Spodnie lniane są ponadczasowe, wygodne i bardzo stylowe. Obecnie na czasie są modele z szerokimi nogawkami lub w stylu utility. Nasz typ to lniany kombinezon w stylu utility, który jest hitem sezonu.

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Białe

Dawniej uchodziły za synonim kiczu, dziś znów są modne. Białe spodnie doskonale sprawdzają się w czasie cieplejszych pór roku: wiosny i lata. Można je nosić na co dzień i na eleganckie wyjścia. Ale uwaga, mogą optycznie pogrubiać!

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Skórzane

Trend dla wielbicielek mody w rockowym wydaniu! Jest kontrowersyjny, lecz ma swoje szerokie grono wielbicielek. Uważasz, że to kicz? Niekoniecznie! Wszystko zależy od dobranych dodatków. Jedno jest pewne - spodnie skórzane potrafią podkreślić kobiecą sylwetkę jak żadne inne!

fot. ImaxTree/Agencja FREE

Reklama

Przeczytaj:

Kolarki - najmodniejsze spodnie sezonu

Modne spodnie kuloty - jak je nosić?