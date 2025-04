Spódnica to świetne rozwiązanie na sylwestrową stylizację. Jeśli wybierzesz cekinową, żakardową, lub z aplikacjami z koralików czy też piórek, nabierze wyjściowego, karnawałowego charakteru. Ale przy odrobinie sprytu wykorzystasz ją też na inne okazje.

W połączeniu z wełnianym sweterkiem sprawdzi się na kolejne Święta, do koszulowej bluzki i żakietu pójdziesz w niej chociażby do teatru, a jeśli postawisz na t-shirt z zabawnym nadrukiem, będzie idealna na wyjście do klubu. Oto nasz przegląd karnawałowych spódnic mini i midi.

