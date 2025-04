Pokazy wiosna-lato 2022 zdominowały spódnice. Bezapelacyjnie królową wybiegów była plisowana mikro mini od Miu Miu - pojawiła się na okładkach wielu branżowych pism, a na liście życzeń miała ją każda popularna it-girl. Na szczęście jednak, projektanci nie ograniczyli się tylko do takich ekstremalnie krótkich długości i zaserwowali nam inne, bardziej praktyczne i stylowe opcje na słoneczne dni - np. romantyczne, zwiewne maxi spódnice, jak i dopasowane, seksowne midi. Dzięki temu, każda z nas znajdzie tę idealną dla siebie. Teraz, kiedy temperatury zaczynają gwałtownie rosnąć, przeglądamy trendy jeszcze raz i wybieramy najlepsze, które warto przenieść z wybiegów na ulice.

Szukając idealnej spódnicy na lato, zwracaj uwagę na materiał. W ciągu dnia, najlepiej sprawdzą się te wykonane z lnu lub bawełny — są lekkie, przewiewne i przetrwasz w nich największy upał. Na wieczorne wyjścia lub letnie przyjęcia, wybieraj modele uszyte z bardziej eleganckich tkanin, np. satyny, lub jedwabiu. Będą świetną alternatywą dla sukienki.

Chcesz dodać kolejną spódnicę na lato 2022 do kolekcji? Zobacz wybrane przez nas najgorętsze propozycje, które wpisują się w obowiązujące trendy. Udanych zakupów!

Zwierzęce printy po raz kolejny wróciły na tapetę, jednak tym razem w łagodniejszym wydaniu. Nasz wzrok przykuła krótka spódnica z najnowszej kolekcji H&M. Możesz sparować ją z topem w bufiastymi rękawkami w ten sam deseń, lub żeby przełamać jej nieco seksowny i drapieżny look - z białą, lnianą koszulą.

Spódnice mini na lato 2022: 6 fasonów, które podbiły wybiegi

fot. Mini spódnica z nadrukiem zwierzęcym H&M, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

Kolejną spódnicą, dla której zwolnić miejsce w szafie, jest ta z Zary. Wykonana z przewiewnego, lekkiego materiału będzie najlepszą opcją, gdy w prognozach będzie fala upałów. Jest bardzo wszechstronna — w kombinacji z luźnym t-shirtem i sandałami odnajdzie się w stylu ulicznym, z górą od bikini pobiegniesz w niej na piasek.

fot. Spódnica z muszlami w pasie ZARA, cena: ok. 89,90 zł/materiały prasowe

Dzianinowa midi w nasyconym kolorze poprowadzi cię przez całe lato. Od rana do wieczora. Możesz dodać do niej wszystko — od basic'owej, białej koszulki po elegancki crop top. Od sportowych trampek po eleganckie czółenka na szpilce. Będzie pracować ze wszystkim.

Spódnice midi na lato 2022 - 6 stylowych modeli na każdą okazję

fot. Spódnica z dzianiny z rozcięciem MANGO, cena: ok. 79,99 zł/materiały prasowe

Nawet jeśli nie masz w planach festiwalowego szaleństwa, możesz wskoczyć w dzierganą spódnicę z maxi frędzlami. Noś ją z krótkim topem, luźną koszulą lub jeśli lubisz bardziej ekstrawaganckie rozwiązania — z górą od bikini i oversize'ową marynarką. Podkręć sandałami na obcasie. Stylizacja idealna na imprezę pod gołym niebem.

fot. Spódnica z frędzlami DESIGUAL, cena: ok. 449 zł/materiały prasowe (modivo.pl)

Kwiaty to motyw lata. Zamiast klasycznej, maxi spódnicy, my wybieramy inną, bardziej romantyczną opcję — zwiewną, trapezową midi w pistacjowym kolorze. Zestawiona z sandałami na obcasie, dobrze wypadnie na letnich przyjęciach, natomiast z trampkami, będzie idealna do załatwiania spraw na mieście.

fot. Spódnica trapezowa w kwiaty Abercrombie&Fitch, cena: ok. 220 zł/materiały prasowe (zalando.pl)

Biała, szeroka, zwiewna midi to wakacyjny must have. Gwiazda każdej stylizacji. Jeśli jeszcze nie znalazłaś dla siebie tej idealnej, może tak, jak my, zakochasz się w modelu od włoskiej marki Pinko. To idealny przykład spódnicy, którą możesz nosić na każdą okazję. Będzie twoją ulubioną.

fot. Spódnica PINKO, cena: 865 zł/materiały prasowe (breuninger.com)

Znudziły ci się długie, szerokie spódnice w standardowe nadruki? Mamy coś dla ciebie — maxi z Massimo Dutti. Tak piękna, że gdziekolwiek się nie pojawisz, skradniesz spojrzenia wszystkich. Chcąc osiągnąć wyrafinowany, elegancki look do biura, dodaj do niej koszulę i szpilki, bardziej swobodny — bawełniany t-shirt i klapki, a jeżeli idziesz na przyjęcie — dodaj do niej jedwabny top na ramiączkach i sandały na obcasie.

Długie spódnice na lato 2022 - 7 top modeli, które będą świetną bazą wakacyjnych stylizacji

fot. Długa spódnica z nadrukiem Massimo Dutti, cena: 349 zł/materiały prasowe

