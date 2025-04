Modne spódnice na jesień i zimę 2019/2020 są przede wszystkim kobiece. W trendach jest klasyczna elegancja i ponadczasowy styl. Wciąż na topie są modele plisowane, które doskonale nadają się do pracy. Podobnie jak kratka, która znów wraca do łask. Wolisz coś bardziej sexy? Wybierz model z skóry (może być eko) lub postaw na zmysłowy trend bieliźniany.

Najmodniejsze spódnice:

Kojarzysz je z lat 90., kiedy był obowiązkowym elementem ubioru wszystkich grzecznych uczennic? Wciąż są bardzo eleganckie i mogą być częścią stroju formalnego, lecz... zyskały zupełnie nową twarz. Styliści zalecają, by spódnicę plisowaną łączyć z ubraniami i dodatkami w stylu casual np. bluzą z kapturem zamiast koszuli, puchową kurtką w zastępstwie za trencz. Skusisz się?

Ten ponadczasowy wzór nigdy nie wychodzi z mody, ale... ma swoje wzloty i upadki. Obecnie znów jest hot! Możesz go nosić do pracy, na spotkanie z przyjaciółkami, a nawet na wieczór. Wszystko zależy, z czym go połączysz. P.S. Postaw na spódnicę w kratę dobrej jakości. Gdy trend minie, schowasz ją dno szafy, a za jakiś czas... znów wyjmiesz i będziesz nosić.

Seksowne, kobiece, po prostu hot! Wybierz zgodnie z własnymi przekonaniami, skórę naturalną lub ekologiczną. W tej kwestii moda jest demokratyczna. Ważne, by spódnica skórzana doskonale leżała na twojej sylwetce. Ponieważ to bardzo wyrazisty materiał, warto stonować go czymś delikatniejszym, a nawet kontrastującym np. grzecznym białym golfem.

Gorący trend, który rozgrzeje w najchłodniejszy dzień. Połyskujące, uszyte z satyny spódnice, które pokochałyśmy latem, wciąż są na topie. Jesienią i zimą nosimy je z miękkimi dzianinowymi swetrami, zamszowymi kozakami i ramoneskami.

