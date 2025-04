Spódnice mini są świetnym wyborem także na zimę. Można je nosić do grubych rajstop i oversizeowych swetrów. Będą idealne by stworzyć dziewczęcy styl college na co dzień, a na imprezę będą seksowne i zwracające uwagę. Jakie spódnice wybrałyśmy w naszym zestawieniu?

Nie mogło tu zabraknąć wyjątkowo modnych w sezonie jesień-zima 2013/14 spódniczek ze skóry i ekoskóry, tych w kratę, albo w bieliźnianym stylu. Ale nie tylko. Są tu też modne, choć nietypowe na chłodne miesiące spódnice pastelowe, albo nasza najnowsza miłość - mini spódnice z wszytą pod biodrami falbaną.

