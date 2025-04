Spódnica to baza kobiecej garderoby. To rzecz, którą można nosić na wiele oficjalnych okazji, rodzinnych uroczystości lub na co dzień. Ważne, by spódnica doskonale leżała. Dlatego warto dowiedzieć się, jaki fason wybrać, a także poznać najnowsze trendy.

Reklama

Spis treści:

Istnieje wiele wzorów, fasonów i długości spódnic. Światowi projektanci oraz producenci popularnych marek odzieżowych prześcigają się w proponowaniu coraz to nowych modeli.Zanim wybierzesz się na kolejne zakupy, dowiedz się, jaka spódnica będzie najbardziej pasowała do twojej sylwetki. Poniżej znajdziesz porady i triki, które od lat stosują styliści mody.

Dobór spódnicy do figury - porady

Długości

Dostępne są 3 długości spódnic: mini, midi i maxi. Czym się charakteryzują? Kto będzie wyglądał dobrze w każdej z nich?

Miniówka

Inaczej spódnica mini, czyli sięgająca przed kolano. Krótka spódnica uchodzi za bardzo kobiecą i seksowną. Doskonale eksponuje zgrabne nogi. Najlepiej będą w niej wyglądały kobiety wysokie i szczupłe.

Nie oznacza to jednak, że nie mogą jej nosić również panie o innych typach sylwetki. Jeśli jesteś niewysoka, postaw na buty na wysokich i cienkich obcasach np. klasyczne szpilki.

Jeśli jesteś krępej budowy ciała, odpowiednie będą buty na słupku lub koturny. Sylwetka będzie wyglądała na smuklejszą, a proporcje zostaną wyrównane.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Miniówka seksownie odsłania nogi. Styliści radzą, by - dla równowagi - nosić ją ze stonowaną górą. Polecane są bluzki bez głębokiego dekoltu. Odpowiednie są koszule, golfy lub swetry. Skąpy top i spódnica midi to połączenie które będzie odpowiednie jedynie na wieczorne wyjście np. dyskotekę.

Midi

Długość midi jest uniwersalna. Zwykle sięga tuż za kolano lub do połowy łydki. Jest odpowiednia dla kobiet w każdym wieku i o każdej figurze. To jedyny rodzaj spódnicy, który pasuje na formalne okazje.

Wpisuje się w najbardziej restrykcyjny dress code. W połączeniu z koszulą, marynarką i szpilkami tworzy nieśmiertelny zestaw do biura czy na spotkanie biznesowe.

Spódnicę midi można nosić również w bardziej casualowym wydaniu np. z t-shirtem, sportowymi butami i dżinsową kurtką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Długa

Spódnica maxi sięga do kostek lub do ziemi. To długość, która - w zależności od fasonu i tkaniny - może być elegancka lub casualowa.

Niewysokie kobiety powinny nosić ją z butami na wysokich obcasach, aby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu.

Długa spódnica dla niskiej kobiety

Bardzo popularne są długie spódnice w stylu boho np. z nadrukami w kwiatowe desenie. Modnie jest nosić je w połączeniu ze sportowymi butami np. sneakersami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fasony

Krój spodnicy powinien być dobrany do figury. Istnieje kilka zasad, które warto znać, by umieć znaleźć idealny model dla siebie.

Ołówkowa

Najpopularniejszy fason spódnicy, który trzeba mieć w swojej szafie. Spódnica ołówkowa ma wysoki stan, długość midi i jest dopasowana w biodrach. To bardzo kobiety krój, który podkreśla linię kobiecej sylwetki.

Najbardziej pasuje paniom o figurze klepsydry i gruszki, lecz dobrze będą w nim wyglądać kobiety o niemal każdym typie sylwetki. W przypadku niedużego wzrostu i krągłości, należy pamiętać o butach na obcasach.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spódnicę ołówkową można nosić do pracy oraz w wielu innych sytuacjach: na rodzinne uroczystości, spotkania towarzyskie, imprezy, wypady z przyjaciółkami. Wszystko zależy od doboru dodatków, które nadadzą jej wytwornego lub codziennego charakteru.

Rozkloszowana

Rozkloszowana spódnica to jeden z najbardziej lubianych przez kobiety fasonów spódnic. Delikatnie rozszerza się od talii ku dołowi. Jest wygodny oraz pięknie układa się w ruchu.

Rewelacyjnie maskuje problematyczne okolice bioder i brzucha, odsłaniając szczupłe łydki. To fason, który szczególnie pokochają nieco okrąglejsze panie. Lecz każda kobieta będzie w nim wyglądać rewelacyjnie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nowe trendy są bardzo różnorodne. Marki odzieżowe oferują zarówno klasyczne modele spódnic, jak i całkowite nowości. Poniżej prezentujemy najmodniejsze fasony i wzory spódnic w roku 2019.

Jeansowa

Jeans, czyli denim, jest obecnie bardzo w trendach. To tkanina, która doskonale wpisuje się w szalenie modną estetykę lat 90. Lecz jeansowa spódnica to rzecz ponadczasowa, która stanowi kanon mody damskiej.

Doskonale pasuje do wielu casualowych stylizacji np. w połączeniu z bluzą, t-shirtem czy marynarką. Można ją nosić zarówno z eleganckimi szpilkami, jak i młodzieżowymi trampkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Tiulowa

Tiul to niezwykle efektowna i kobieca tkanina. Spódnica z niego uszyta będzie odpowiednia na specjalne okazje np. wesele lub imprezę sylwestrową. Spódnica tiulowa - zwykle o rozkloszowanym kroju - fenomenalnie wygląda w tańcu. Doskonale wygląda z błyszczącym topem i ekstrawaganckimi butami.

Styliści proponują również nonszalanckie stylizacje z tiulową spódnicą np. z t-shirtem lub swetrem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Plisowana

Plisy są obecnie bardzo modne. Plisowane spódnice doskonale wpisują się w trend na styl vintage i retro. Są szalenie kobiece i ponadczasowe. Można je nosić do pracy i na co dzień.

Spódnice z nowej kolekcji Reserved

fot. ImaxFree/ AgencjaTree

Dresowa

Spódnica dresowa to propozycja dla pań, które lubią styl sportowy. Tego typu modele są wygodne i praktyczne. Można je nosić na niezobowiązujące okazje np. na weekendowe wypady za miasto czy spotkania z przyjaciółkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Reklama

Przeczytaj:

Jak dobrać buty do spódnicy? Porady stylisty

Dress code: Jaką spódnicę wybrać do pracy?