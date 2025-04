W sezonie jesień-zima 2017/2018 króluje krata, zamsz, aksamit i rzeczy inspirowane latami 90. Można powiedzieć, że najnowsze trendy to prawdziwa podróż w czasie. Marka Solar pokazuje wszystko, co najmodniejsze, ale jednocześnie spójne z filozofią marki i jej stylistyką.

Solar na sezon jesień-zima 2017/2018

W kolekcji jesień-zima 2017/2018 pojawiły się elementy nawiązujące do stylu boho i kultury Azteków - frędzle, patchwork i paski rodem z Peru. Można zauważyć również nawiązania do Dzikiego Zachodu, gdzie dominują tkaniny imitujące zamsz. Wszyscy wielbiciele Azji zauważą również nawiązania do Kraju Kwitnącej Wiśni - japońskie printy oraz szara koronka nawiązują do drzeworytów i tamtejszej estetyki.

Na styku boho i orientalnych motywów znajdujemy aksamit, który triumfuje w tym sezonie i jest kojarzony ze sztuką baroku. Aksamitne tkaniny w kolorach bordo, butelkowej zieleni i granatu dodają szyku prostym wieczorowym sukienkom.

Wśród propozycji marki dominują stonowana kolorystyka - ciemne, głębokie barwy obok jasnych naturalnych odcieni - beżu, khaki i zieleni. Do natury zbliżają nas też motywy roślinne i zwierzęce – w tym elegancki wzór ocelota, który zdobi mięsiste wełniane swetry. Pojawia się również żakard, który wielbicielki mody kojarzą z Coco Chanel. Ten wzór jest utożsamiany z silną i świadomą siebie kobietą sukcesu. Właśnie z myślą o tych klientkach Solar przygotował współczesną wersję mundurku do pracy, który nawiązuje do trendu power dressing z lat 90.

Nie zabrakło również stylowej kraty, która powraca co sezon, ale tym razem pojawia się w różnych odsłonach kolorystycznych. Ten motyw pojawia się na swetrach, luźnych koszulach i eleganckich kombinezonach.

