Estetyczna moda i najnowsze trendy zostały zamknięte w ekskluzywnej kapsule od Gino Rossi i CCC. A w niej prym wiodą modele butów o prostych bryłach, klasyczne torebki bez dodatkowych zdobień oraz naturalna skóra. Wszystko zgodnie z minimalistycznymi trendami, gdzie wyjątkowo estetyczna moda staje się także niezwykle funkcjonalna.

Produkty z kapsułowej kolekcji Gino Rossi mogą nam bowiem towarzyszyć zarówno w biurze, jak i podczas wieczornego spotkania, niekoniecznie o charakterze biznesowym.

Jak powiedziała Valeriya Musina, Dyrektor Kreatywna marki CCC: