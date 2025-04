Śniadanie prasowe Zalando

09.12.2013 w restauracji Belvedere, odbyło się śniadanie prasowe marki Zalando. Podczas eventu zaprezentowano wyjątkową kolekcję Eleonora Carisi for Zalando oraz wiosenno-letnie propozycje marek dostępnych w sklepie internetowym Zalando.pl

Kolekcja cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem nie tylko wśród przybyłych dziennikarzy i stylistów z największych polskich magazynów, ale także zaproszonych gości: Malwiny Wędzikowskiej, Anna Wendzikowskiej i Edyty Herbuś.

Składająca się z 9 artykułów kolekcja „Eleonora Carisi for Zalando” będzie dostępna online w 14 krajach. Linia zawiera koszulę z organzy, spodnie z jedwabiu, a także sukienkę z neoprenowym gorsetem. Każdy element kolekcji ozdobiony jest kolorowym i przyciągającym wzrok printem. Ceny zaczynają się od 589 zł za koszulkę po 1519 zł za sukienkę. Ubrania zostały wyprodukowane we Włoszech z materiałów najwyższej jakości, takich jak: organza i jedwab.

„Printy, które zaprojektowałam dla Zalando zostały zainspirowane naturą. W moich autorskich kolekcjach korzystam z designu nawiązującego do natury. Tym razem, skupiłam się na romantycznym i kobiecym stylu. Printy reprezentują pozytywną letnią energię. Dlatego użyłam dużo zieleni, żółci i odcieni niebieskiego” - opisuje swoją kolekcję Eleonora Carisi.

Włoska blogerka (www.joujouvilleroy.com) i projektantka mody Eleonora Carisi jest jedną z ikon stylu spośród międzynarodowego street style’u. Od 2009 r., projektuje pod własną marką „What’s inside you”, która jest dostępna we Włoszech. Idea ekskluzywnej kolekcji „Eleonora Carisi for Zalando” narodziła się w 2013 r., podczas zgromadzenia dla blogerów „Zalando Summer House”. Eleonora Carisi wraz z wieloma międzynarodowo uznanymi blogerami została zaproszona przez Zalando na dwa dni do Schloss Stülpe w Brandenburgii, niedaleko Berlina. „Był to wspaniały weekend. Wszystko zostało precyzyjnie zorganizowane z wielkim zaangażowaniem”, opowiada Eleonora Carisi. „Z chwiłą gdy wspomniałam, że posiadam własną markę i jestem projektantką mody, powstał pomysł stworzenia ekskluzywnej kolekcji dla Zalando. Teraz wiem, że od kiedy moja kolekcja będzie online, moje projekty będą dostępne w wielu innych krajach.”

Kolekcja będzie ekskluzywnie dostępna na www.zalando.pl/premium od marca 2014 r.