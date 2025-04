Reklama

Technologia zmienia branżę fashion. Łączy innowacyjne rozwiązania z estetyką, sprawiając, że granica pomiędzy jednym a drugim światem się przenika. Projektanci marki HUAWEI zadbali o każdy szczegół, tworząc nowoczesne słuchawki HUAWEI FreeClip, które śmiało można określić biżuterią z charakterem. Urządzenie zadziwia doskonałymi parametrami technicznymi i skupieniem na detalach, tworzących niesztampową całość. Czy marka HUAWEI dyktuje trendy na 2024 rok? Czy gadżeciary i fashionistki oszaleją na ich punkcie? Nie tylko one!

Design w stylu „Fashion Forward”

Słuchawki HUAWEI FreeClip / Fot. Sebastian Ćwik

Modowe wzornictwo i forma klipsa na ucho sprawiają, że słuchawki są rodzajem biżuterii. Urządzenie staje się elementem stylizacji, podkreśla wyczucie smaku i nowoczesny sznyt. HUAWEI FreeClip występują w dwóch kolorach – czarnym i fioletowym. Te pierwsze to absolutna klasyka. Są uniwersalne, świetnie wkomponują się w każdy outfit. Fioletowe to kropka nad i. Są ultra modne, designerskie i przyciągające uwagę. Za tym minimalistycznym designem kryje się innowacja i wiele praktycznych możliwości.

Wszystko pod kontrolą

HUAWEI FreeClip to pierwsze słuchawki marki w stylu OWS (Open Wireless Stereo). Wyróżniają się otwartą konstrukcją, która sprawia, że równocześnie można słuchać muzyki w świetnej jakości i kontrolować dźwięki z otoczenia. To zwiększa bezpieczeństwo, bo nic nie umknie twojej uwadze. Poranny jogging z ulubioną playlistą? Teraz będzie jeszcze bardziej bezpieczny, bo usłyszysz nie tylko utwory, lecz także wszystko, co dzieje się wokół ciebie. Dodatkowo designerska forma kolczyków sprawi, że zawsze będziesz wyglądała stylowo.

Dopasowane idealnie

Zastanawiasz się, czy urządzenie będzie wygodne i jak sprawdzi się na twoich uszach? Słuchawki są niezwykle ergonomiczne. Wszystko za sprawą analizy kształtu 10 tysięcy uszu, dzięki czemu idealnie pasują do niemal każdego ucha.



Z czego dokładnie składają się HUAWEI FreeClip? Słuchawki są złożone z trzech części: kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, którą umieszcza się za małżowiną oraz łączącego je elastycznego mostka C-bridge Design. To właśnie on pozwala nadać klipsowi optymalny, dopasowany do ucha kształt. Nie musisz się obawiać, że słuchawki będą za małe, za duże lub że będą spadać. Urządzenie perfekcyjnie dopasuje się do ciebie i twoich potrzeb.



Słuchawki HUAWEI FreeClip / Fot. Sebastian Ćwik

Wygoda i trwałość

Ważą zaledwie 5,6 g każda. Praktycznie więc ich nie czuć. Zapewniają za to doskonałą jakość dźwięku. Dzięki HUAWEI FreeClip możesz słuchać ulubionych utworów, audiobooków czy podcastów w fenomenalnej jakości, jednocześnie (dzięki otwartej konstrukcji) mając świadomość tego, co dzieje się wokół.



Obawiasz się, że podczas podróży pociągiem, wszyscy będą wiedzieli, czego słuchasz lub o czym rozmawiasz ze znajomymi? Uspokajamy - projektanci marki HUAWEI zadbali o ochronę prywatności. Mimo otwartej konstrukcji słuchawek, żaden dźwięk (zarówno muzyka, jak i rozmowy telefoniczne) nie będą słyszane na zewnątrz. Odpowiada za to innowacyjny system akustyczny z odwróconym polem dźwiękowym, który kieruje dźwięk tylko do ucha osoby korzystającej z urządzenia.

Na tym nie koniec. Zapomnij o szumach czy innych problemach podczas rozmowy z przyjaciółką. Słuchawki HUAWEI FreeClip zostały wyposażone w dwa mikrofony, współpracujące z algorytmem głębokiej sieci neuronowej. Zapewniają tym samym brak zakłóceń, wzmacniając np. głos rozmówcy czy wyciszając hałasy w tle.

Co z jakością wykonania? Czy słuchawki są wytrzymałe? Zdecydowanie tak. Dzięki szczelności na poziomie IP54 słuchawki są odporne na kurz oraz zachlapania. Trening na zewnątrz w deszczowy dzień, a może przypadkowe zachlapanie słuchawek poranną kawą? Teraz to nie problem.

Bateria, która nadąży za twoim tempem

Wiesz, jak to jest, gdy właśnie pojawił się nowy odcinek twojego ulubionego podcastu, a tobie akurat rozładowały się słuchawki? Teraz ten scenariusz nie będzie częścią twojej historii. Jeśli muzyka towarzyszy ci niemal wszędzie, to z pewnością potrzebujesz urządzenia, które działa naprawdę długo. I takie właśnie są HUAWEI FreeClip.

Za sprawą kompaktowego i absolutnie designerskiego etui, możesz odtwarzać muzykę nawet do 36 godzin. Bateria słuchawek pozwala na ciągłe użytkowanie przez 8 godzin. A samo ładowanie? Wystarczy zaledwie 10 minut (!) pod ładowarką, by cieszyć się muzyką aż przez 3 godziny. Pełne ich naładowanie w etui trwa nieco ponad 40 minut. Etui obsługuje także ładowanie bezprzewodowe (w tym zwrotne).

Słuchawki HUAWEI FreeClip / Fot. Sebastian Ćwik

Multitasking i współpraca na najwyższym poziomie

Jednocześnie słuchasz muzyki i rozmawiasz? A może czytasz e-booka, w tle napawając się ulubionymi dźwiękami? Niezależnie co robisz, słuchawki HUAWEI FreeClip będą ci towarzyszyć. Można je podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, np. do smartfonu i laptopa, a potem bezproblemowo się między nimi przełączać.

Kolejną zaletą, ułatwiającą życie jest to, że słuchawki mogą być używane zamiennie. Urządzenie wyposażono w system, który automatycznie koryguje lewy i prawy kanał audio. Co to znaczy w praktyce? Od teraz nie musisz zastanawiać się, która słuchawka jest do którego ucha, bo każda pasuje idealnie.



Cena i dostępność

Od 12 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku słuchawki HUAWEI FreeClip można kupić w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której kupujący otrzymają opaskę sportową HUAWEI Band 8 o wartości 249 zł w prezencie lub za 1 zł. Gdzie można kupić nowość marki HUAWEI? Sprawdź ofertę u wybranych partnerów biznesowych firmy: w sieciach handlowych Media Expert i RTV Euro AGD, a także w oficjalnym sklepie marki huawei.pl.

Reklama

HUAWEI FreeClip to chyba najbardziej designerskie słuchawki, które śmiało można określić mianem biżuterii. Jesteśmy pewne, że w 2024 roku będzie o nich głośno!