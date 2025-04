Każda z nas wie, że bielizna jest dla kobiety bardzo ważnym elementem garderoby. A jeśli przychodzi do ślubu powinnyśmy się dwukrotnie zastanowić nad jej wyborem - według nas bielizna w tym wyjątkowym dniu powinna być doskonale dopasowana i bardziej ekstrawagancka od jakiejkolwiek, którą miałyśmy wcześniej na sobie. Nie chodzi tu oczywiście o cekiny, pióra, czy inne śmieszne akcesoria, a o to by model, który wybierzemy sprawił, że poczujemy się w swoim ciele najlepiej na świecie.

Reklama

Z tego samego założenia wychodzą projektanci, którzy tworząc coraz bardziej wymyślne kolekcje. Jednak wiosną i latem 2014 najmocniejszym trendem będą delikatne, romantyczne koronki oraz bielizna inspirowana XVIII-wiecznym buduarem. Seksowne bustiery, wyzywające gorsety i obowiązkowe pasy do pończoch. Zresztą, zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie coś wyjątkowego - tylko dla siebie!

Reklama



Więcej ślubnych hitów na rok 2014:

Oscarowe inspiracje na ślub

45 pomysłów na suknie ślubną

Kreacje ślubne od Marchesy

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami modnej bielizny ślubnej: