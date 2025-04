Skórzane ubrania to absolutny must have sezonu przejściowego. W naszym zestawieniu znajdziecie ubrania wykonane zarówno ze skóry naturalnej i tej ekologicznej. Jakie modele ciuchów znalazłyśmy w popularnych sieciówkach? Przekonajcie się same.

Skórzane ubrania na przełom sezonów

W sklepach dominują sukienki, spódnice, szorty i ramoneski. Jednak warto eksperymentować i przekonać się do skórzanej marynarki czy spodni. Wystarczy odpowiednio manewrować dodatkami, żeby stworzyć stylizację na wiele okazji.

Wśród kolorów zdecydowanym liderem jest czarny. Jednak znajdziecie również coś w odcieniach bordo, beżu, granatu czy brązu.

