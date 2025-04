Skórzane spodnie to świetna opcja by podrasować codzienne stylizacje. Te w połączeniu z marynarką, czy białą koszulą będą wyglądać elegancko, ale seksownie. Prosty fason z matowej skóry (większość propozycji, które można znaleźć w znanych sieciówkach są wykonane z ekologicznej wersji), może sprawdzić się również w biurze. A do tego spodnie w tym stylu są ciepłe więc doskonałe na chłodne miesiące. Bowiem wiosną i latem nie polecamy sztucznych wersji, tylko prawdziwa skóra "oddycha" i będzie odpowiednia na upały.

Reklama

Modne skórzane spodnie na jesień

Spodnie w tej wersji pojawiały się na wielu jesienno-zimowych wybiegach. Postawili na nie w tym sezonie m.in. domy mody: Just Cavalli, Carven, John Richmond i Ralph Lauren. W skórzanych spodniach chodzą też gwiazdy, zarówno polskie jak i zagraniczne. Jak one je stylizują?

Cindy Crawford wygląda obłędnie w stylowym komplecie z białą koszulą. 49-letnia top modelka stawia na niewymuszoną elegancję. Kamila Szczawińska skórzane spodnie łączy ze sportowymi butami i torebką polskiej projektantki - Sabriny Pilewicz.

|Od lewej: Cindy Crawford, Kamila Szczawińska, Dorota Gardias, Naoh Cyrus, Selena Gomez - fot. ONS.pl|

Seksowną skórę wybiera również młodsza siostra Miley - Noah Cyrus. Czarny total look z wiązanymi botkami wygląda świetnie. Jednak naszą faworytką jest Selena Gomez. Luźne spodnie, obcisła bluzka i czółenka na słupku - a do tego czerwona torebka Chanel. Jej zestaw w podróży sprawdzi się również na randce i wypadzie na kawę z koleżankami.

Reklama

Więcej modnych propozycji na chłodne dni:

Nasz hit - futrzane kurtki i płaszcze 16 październikowych nowości z sieciówek WOW! 14 boskich par kozaków